Северная Корея провела массовые учебные эвакуации

Власти Северной Кореи на протяжении последней недели проводили в стране массовые учебные эвакуации населения, сообщает North Korea News.

По словам источников издания, эвакуации проводились в нескольких регионах страны за пределами Пхеньяна, в небольших населенных пунктах – преимущественно на восточном побережье КНДР, со стороны Японии.

В ходе эвакуации, как уточняется, отрабатывались сценарии массовых отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. Подобные учения не проводились в КНДР уже длительное время.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что КНДР подрывает собственную безопасность, продолжая развивать ядерную программу вопреки возражениям мировой общественности. По словам главы Пентагона, любая попытка агрессии Северной Кореи, особенно с применением ядерного оружия, встретит «массированный военный ответ».