«Локомотив» всухую обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу на петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Голами отметились Джефферсон Фарфан (58-я и 69-я минуты), Алексей Миранчук (77-я минута).

Благодаря этой победе «Локомотив» единолично возглавил чемпионат России, «Зенит» отстает от московского клуба на три очка.

Отметим, «Зенит» впервые проиграл в матче чемпионата России на своем поле с 2006 года, когда петербуржцев одолел «Спартак».