В Москве задержали координатора штаба Навального

В Москве задержан координатор московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин. Об этом сам Ляскин рассказал РБК.

Задержание проводилось во время акции «День мобилизации волонтеров» у станции метро «Улица 1905 года». Ляскин уточнил: «Я сейчас в Пресненском ОВД, проверяют по базам на причастность к совершению преступлений, какое именно преступление — не говорят. Специально для общения со мной приехал какой-то человек, который не представляется, возможно, из Центра противодействия экстремизму».

Задержаны также заместитель Ляскина Виталий Серуканов и юрист Дмитрий Волов.

В пресс-службе столичной полиции заявили, что не располагают информацией о задержании оппозиционеров.

Позднее московская команда Навального сообщила в сети «ВКонтакте», что Ляскина отпустили из ОВД без протокола. Сам Ляскин уточнил, что его «просто продержали в ОВД три часа».