На митинге против независимости Каталонии насчитали миллион участников

Организаторы акции протеста против отделения Каталонии от Испании, который проходит в Барселоне, заявили, что митинг собрал миллион человек, сообщает El Pais.

DIRECTO | "El despertar de un pueblo silenciado", dice una pancarta en la marcha en defensa de la unidad de España https://t.co/JCTCkqsKgO pic.twitter.com/kntwN6Ho6h — EL PAÍS (@el_pais) 29 октября 2017 г.

Корреспондент «Медузы» сообщает, что демонстранты плевали в портрет бывшего главы автономного сообщества Карлеса Пучдемона, отстраненного от должности властями Испании.

Напомним, Испания воспользовалась 155-й статьей Конституции, которая в определенных случаях позволяет лишить Каталонию статуса автономии и брать управление ею под непосредственный контроль из Мадрида. Испанский король назначил главой региона премьер-министра страны Мариано Рахоя, а тот делегировал возложенные на него обязанности своему заместителю – вице-премьеру Сорайе Саэнс де Сантамарии. На 21 декабря назначены выборы в регионе.

При этом Пучдемон заявил, что не признает указ о своем отстранении.