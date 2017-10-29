Спасатели МЧС прибыли на Шпицберген для поисков Ми-8

Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций РФ прибыли на остров Шпицберген для участия в поисках российского вертолета Ми-8, который потерпел крушение близ архипелага Шпицберген 26 октября, сообщает ТАСС.

Около 01:30 по местному времени (02:30 мск) на Шпицбергене приземлился самолет Ил-76 со спасателями из отряда «Центроспас» и центра «Лидер» – всего 40 человек, в том числе 17 водолазов.

В поисках будут задействованы два глубоководных малогабаритных аппарата, компрессорное оборудование, моторные лодки и водолазное снаряжение, доставленные из России.

Напомним, на борту пропавшего вертолета находились восемь человек – сотрудники НИИ Арктики и Антарктики и члены экипажа.