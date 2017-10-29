Умер создатель образа Дарта Вейдера

В возрасте 86 лет скончался британский художник по костюмам Джон Молло, сообщает The Times.

Одной из самых известных работ Молло в кино стал образ Дарта Вейдера из киносаги «Звездные войны». Молло создал костюм Темного Лорда, а также других героев известнейшей кинофраншизы – Леи Органы, Хана Соло, Оби-Вана Кеноби и штурмовиков.

За фильм 1977 года «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» Молло получил премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Кроме того, Молло работал над костюмами персонажей для фильмов Ридли Скотта, Хью Хадсона и других режиссеров.