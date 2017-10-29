Мемория. Евгений Примаков

29 октября 1929 года родился Евгений Примаков, государственный деятель, экономист, дипломат, бывший глава правительства России.

Личное дело

Евгений Максимович Примаков (1929 — 2015) родился в Киеве в семье служащих. По некоторым данным, отец был репрессирован вскоре после рождения сына. Мать, акушер-гинеколог по профессии, вернулась к своим родным в Тбилиси. В этом городе прошли детство и юность Примакова.

С 1944 по 1946 годы учился в Бакинском военно-морском училище, был отчислен откуда из-за начавшегося туберкулеза. В 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения, в 1956 году — аспирантуру экономического факультета МГУ. «Не исключаю, что поддался бы на уговоры и выбрал бы китайское направление, но задели на собеседовании слова профессора Евгения Александровича Беляева: "Вы, должно быть, решили пойти на арабский, так как вам мерещатся караваны в пустыне, миражи, заунывные голоса муэдзинов?" В ответ сказал твердо: прошу зачислить на арабский — баллов для этого у меня достаточно. Так и стал арабистом», — вспоминал Примаков.

В 1956—1962 годах работал на Гостелерадио СССР: прошел путь от корреспондента до главного редактора радиовещания на зарубежные страны. В 1962 перешел в газету «Правда», где работал собственным корреспондентом в Каире и заместителем редактора отдела стран Азии и Африки. Кроме этого был старшим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО). Покинув «Правду», с 1970 по 1989 годы занимал руководящие должности в ИМЭМО и Институте востоковедения АН СССР.

В 1989—1991 годах — народный депутат СССР, член ЦК КПСС. В 1989—1990 годах — председатель одной из палат (Совет Союза) парламента СССР.

Евгений Примаков

В сентябре 1991 года назначен главой разведывательного управления КГБ СССР. С конца 1991 года по январь 1996-го — директор Службы внешней разведки России. С 1996 года — министр иностранных дел РФ.

С сентября 1998 года по май 1999-го занимал пост председателя правительства РФ.

В августе 1999 года возглавил федеральный список блока «Отечество — Вся Россия» для участия в выборах в Государственную Думу. После выборов стал главой фракции ОВР в Госдуме. В сентябре 2001 года покинул пост лидера фракции. В том же году возглавил Торгово-промышленную палату, вошел в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

С 2003 года — член различных комиссий при правительстве и президенте РФ. В феврале 2011 года покинул пост президента ТПП. С 2012 года — председатель совета директоров ОАО «РТИ» (решения в области комплексных систем связи и безопасности).

В последние 14 лет жизни Примаков председательствовал в созданном им «Меркурий-клубе», неформальном собрании ветеранов «большой политики», где экс-премьер делал аналитические доклады. После каждого заседания клуба составлялась резюмирующая записка, которая затем фельдъегерской службой отправлялась президенту Владимиру Путину.

В начале 2014 года у Примакова выявили рак печени. Ему была сделана операция в Милане, затем он лечился в Российском онкологическом центре имени Блохина.

Евгений Примаков скончался 26 июня 2015 года в Москве на 86-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Запомнился как один из лидеров политического блока «Отечество — Вся Россия», имевшего все шансы на смену власти в стране в конце 1990-х. Примакова называли реальным конкурентом Владимиру Путину или другому гипотетическому ставленнику Бориса Ельцина.

Примаков первым предложил укрепление взаимного сотрудничества между Россией, Индией и Китаем, что стало основой для БРИКС.

Одним из наиболее ярких событий за время его премьерства стал разворот самолета на пути в Вашингтон. Когда борт Примакова находился над Атлантикой, ему сообщили о начале бомбардировок Югославии натовскими войсками. Из-за этого Примаков отменил визит и вернулся в Москву.

Примаковский «разворот над Атлантикой», по мнению многих политологов, не только явился центральным событием его политической биографии, но и стал символом поворота от атлантизма к новой многовекторной внешней политике России.

О чем надо знать

Карьера Примакова развивалась стремительно в самых различных областях (от журналистики до разведки и политики) и не зависела от политического строя. Примаков был доктором экономических наук, долгое время проработал ректором в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Институте востоковедения. В качестве политика всегда поддерживал образ государственника, выступающего за сильную власть и крайне осторожные реформы.

Прямая речь:

О развороте своего самолета над Атлантикой: «Я не считаю, что это какой-то подвиг. Я не кривляюсь. Решение принимал я сам. Только после этого позвонил Ельцину и сказал, что принял решение развернуться. Если бы я не сделал этого дела, вот тогда я поступил бы архинеправильно».

Доктор, как хорошо, что Вы рядом,

Дело даже не в медицине,

Может, важнее на целый порядок

То, что глаза у Вас синие-синие.

Серые, вдруг чуть-чуть зеленые,

Гамма, а не единый цвет.

В них — степное, размашисто вольное

В Прикавказье прожитых лет.

Вы прошли частокол испытаний

Сквозь начальников-пациентов.

Глаза стали немного печальнее,

Но по-прежнему многоцветны.

Доктор, с Вами мне стало надежнее.

Дело даже не в медицине,

Просто жизнь у всех очень сложная,

А глаза у Вас все-таки синие…

Посвящение супруге Ирине, в прошлом —лечащему врачу Е. М. Примакова.

6 фактов о Евгении Примакове

Мать Примакова, долгие годы посвятившего себя советской журналистике, трезво оценивала ситуацию в стране. «Помню, как уже будучи студентом, в самом начале пятидесятых годов приехал на каникулы в Тбилиси и разговорился с матерью на "сталинскую тему". Сознаюсь, был в ужасе от ее слов о том, что Сталин — "примитивный душегуб". "Да как ты можешь, ты хоть что-нибудь читала из трудов этого "примитивного человека"? — полез я на рожон. Меня сразил спокойный ответ матери: "И читать не буду, а ты пойди и донеси — он это любит". Я никогда больше не возвращался к этой теме», — вспоминал Примаков.

Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Помимо английского владел арабским и грузинским языками.

Примаков, по свидетельству близко знавших его людей, очень любил анекдоты и знал их едва ли не больше, чем Юрий Никулин .

. Профессор. С 1979 года — академик АН СССР (затем — Российской академии наук).

Автор целого ряда книг и монографий, среди которых «Очерки истории российской внешней разведки» (в 6 томах, 1996), «Мир после 11 сентября» (2002), «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами» (2006), «Минное поле политики» (2006), «Мысли вслух» (2011).

Внук политика — Евгений Александрович Примаков (творческий псевдоним — Евгений Сандро) работает корреспондентом Первого канала.

Материалы о Евгении Примакове:

Статья о Евгении Примакове в КП

Статья о Евгении Примакове в Википедии

Биография на сайте «Ведомостей»

Биографическая справка на РИА Новости

Биография на Peoples.ru