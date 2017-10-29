Неизвестные попытались захватить воинскую часть в Одессе

Группа людей в балаклавах попыталась захватить воинскую часть А3571 в Одессе, рассказал в эфире телеканала «112 Украина» начальник пресс-центра командования ВВС Украины Роман Юрчило.

По словам Юрчило, около 40 человек, «которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center», демонтировали забор части, а затем в неизвестном направлении вывезли с ее территории военное имущество.

Юрчило отметил, что речь идет о попытке рейдерского захвата: ««Об этих людях пока ничего не известно. Сейчас был разговор военного юриста службы правопорядка, который сказал, что никаких документов у этой организации нет на какие-либо действия на территории этого объекта».

На территории воинской части находятся объекты Минобороны Украины, в том числе аэродром Школьный.