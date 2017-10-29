В Совфеде ответили за заявление представителя Госдепа по Донбассу

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера по Донбассу.

Напомним, ранее Волкер, посетивший Киев с визитом и встретившийся там с местными политиками, заявил, что не исключает возможности проведения в ООН голосования по вопросу об отправке миротворцев в Донбасс до конца нынешнего года. Волкер также заявил, что США «активно рассматривают» вопрос передачи Украине летального оружия и военной техники «для самозащиты».

Пушков в ответ на этом написал: «Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву».

Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 октября 2017 г.

Заявление Волкера прокомментировал и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он заявил: «То, что озвучивает господин Волкер, прорисовывает контуры некой альтернативной схемы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, и она неизбежно будет разрушать минские соглашения. У меня складывается впечатление, что пока Волкер готовит очередную провокацию США в Совбезе».

По мнению Косачева, если бы Волкер всерьез был занят решением проблем на юго-востоке Украины, он проводил бы переговоры не только с украинскими властями, но и с жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.