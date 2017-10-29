Радикалы заблокировали фабрику Порошенко в Виннице

Активисты украинского радикального движения «Освобождение» начали блокаду кондитерской фабрики Roshen в Виннице, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, сообщается на странице движения в Facebook.

В сообщении говорится: «Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом».

Радикалы призвали украинцев не приобретать товары, выпущенные предприятиями Порошенко, и не иметь дела «ни с одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации».