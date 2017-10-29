Саакашвили призвал провести досрочные выборы президента Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступил на акции протеста у здания Верховной Рады в Киеве и призвал провести досрочные выборы президента Украины, сообщает «Интерфакс».

Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко и правительство страны должны уйти, поскольку не выполнили требования участников антикоррупционного митинга: «Если президент будет и далее игнорировать требования протестующих, то мы должны решить, что он должен уйти, и переизбрать нового президента».

Экс-губернатор утверждает, что у протестующих «есть механизм, как сменить власть», при этом подчеркивает, что речь не идет о государственном перевороте.

Напомним, протесты в Киеве продолжаются с 17 октября. Участники митингов требуют проведения политических реформ: отмены депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создания антикоррупционного суда.