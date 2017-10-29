Саакашвили обжаловал в суде лишение украинского гражданства

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обжаловал указ президента Украины Петра Порошенко о лишении его гражданства, сообщает «Українськi новини».

Саакашвили заявил: «Я обжаловал в суде указ президента по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет пойти со мной в суд, то пойдемте вместе, чтобы напомнить, что я не один».

При этом политик подчеркнул, что гражданство Украины нужно ему не для того, чтобы занять какую-либо должность.

Ранее сообщалось, что Саакашвили призвал провести досрочные выборы президента Украины.