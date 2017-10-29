Силуанов пообещал сохранение курса рубля до конца года

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что его ведомство не предвидит резких колебаний курса национальной валюты до конца текущего года.

Силуанов отметил: «Мы не планируем сильного изменения курса рубля, который сложился вот за последние месяцы в текущем году. Ожидаем, что такие же параметры будут и в конце года».

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он сообщил, что его ведомство не ожидает существенного снижения курса рубля до конца 2017 года.