29 октября 2017, 15:14
Силуанов пообещал сохранение курса рубля до конца года
Министр финансов России Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что его ведомство не предвидит резких колебаний курса национальной валюты до конца текущего года.
Силуанов отметил: «Мы не планируем сильного изменения курса рубля, который сложился вот за последние месяцы в текущем году. Ожидаем, что такие же параметры будут и в конце года».
Ранее с аналогичным заявлением выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он сообщил, что его ведомство не ожидает существенного снижения курса рубля до конца 2017 года.
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