Силуанов рассказал об условиях выплаты Украиной штрафа за дефолт

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия считает главным условием переговоров с Украиной по долгу в 3 млрд долларов возвращение денег в полном объеме, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, отметил министр, условия выплаты «должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов.

При этом Силуанов подчеркнул, что российская сторона открыта для переговоров: «Такие переговоры мы ведем. Уверен, что предложения по выполнению Украиной своих обязательств будут найдены».

Напомним, в июле Высокий суд Лондона утвердил сумму штрафа, который Украина должна выплатить России за дефолт по принадлежащим Фонду национального благосостояния (ФНБ) облигациям на 3 млрд долларов: к 26 июля, учитывая штрафные проценты, сумма составляла 3,47 млрд долларов, при этом ежедневный штраф составляет более 673 тысяч долларов.