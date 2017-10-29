Собчак пояснила заявление об отказе от критики в адрес Путина

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, прокомментировала заявление политического эксперта своего штаба Станислава Белковского о том, что она откажется от жесткой критики Путина, сообщает РБК.

В заявлении Собчак отмечается: «Станислав Белковский совершенно прав в том, что всех наших оппонентов мы будем критиковать как политиков, как функцию, как часть системы — в первую очередь и в основном, конечно, Владимира Путина — и не будем переходить на обсуждение личных качеств наших противников, потому что у нас и без этого достаточно содержательных аргументов».

По словам Собчак, ее команда является «не вождистской организацией», которая меняет мнение в зависимости «от настроения своего лидера», а объединением людей, выступающих против всех современных представителей действующей в стране системы.

Об отношении к Владимиру Путину Собчак упомянула ранее в ходе своей первой пресс-конференции в качестве кандидата в президенты. Она отметила, что действующий президент много сделал для ее отца, Анатолия Собчака, за что она ему благодарна. Собчак заявила, что не собирается скатываться до оскорблений Путина-человека, однако это не значит, что ее устраивает политический курс президента.