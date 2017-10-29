Собянин рассказал о благоустройстве Москвы «без надрыва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что самый сложный этап в благоустройстве Москвы остался позади.

Градоначальник отметил: «В благоустройстве, я считаю, мы прошли самый сложный этап — реконструкцию исторического центра, дальше можно спокойно, планомерно, без всякого надрыва работать по благоустройству наших жилых районов, в которых живет большинство москвичей».

Собянин заявил: «Подумайте, это было возможно семь лет тому назад? Все было заставлено машинами кругом, можно было наплевать на все, бросить мусор там, где хочешь, была другая атмосфера».

Ранее стало известно, что расходы бюджета Москвы на программу по благоустройству «Моя улица» будут сокращены вдвое.