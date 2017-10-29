Соловьев обвинил «Эхо Москвы» в травле журналистов ВГТРК

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил в интервью «Комсомольской правде», что главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и другие сотрудники радиостанции начали травлю в отношении самого Соловьева и других журналистов ВГТРК.

Соловьев заявил: «Венедиктов и «Эхо Москвы» по большому счету начали травлю журналистов ВГТРК и меня лично. Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы. Пусть это остается на их совести».

По словам ведущего, причиной «травли» является происшествие с журналисткой «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр. Напомним, 23 октября Борис Гриц напал на охранника с газовым баллончиком, проник в гостевую комнату радиостанции, где полоснул Татьяну Фельгенгауэр по горлу ножом. Он был задержан, и 24 октября суд арестовал его до 23 декабря. В Следственном комитете заявили, что рассматривают единственную версию нападения – связанную с проблемами преступника с психикой.

После нападения на Фельгенгауэр Венедиктов заявил, что обратится в СКР с просьбой допросить журналистов «России 24», сделавших ряд сюжетов об «Эхе Москвы». В одном из сюжетов под названием «Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО» говорилось о том, что ведущие «Эха» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр на конференции с иностранными журналистами обсуждали российские проблемы. Вскоре после выхода этого сюжета на Фельгенгауэр напали – по мнению Венедиктова, «этот сюжет мог быть подстрекательством тем людям, которые, патриоты, сочли после этого сюжета Таню врагом, шпионом, агентом».

Заместитель гендиректора ВГТРК и ведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселев, комментируя заявление Венедиктова, посоветовал тому обратиться не в СКР, а к психиатру, назвав подозрения главреда «Эха» бредом.

Соловьев, в свою очередь, заявил: «Я считаю, что это переходит уже все возможные грани. На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии – это дважды неприлично».