Власти Испании допустили участие экс-главы Каталонии в выборах

Представитель правительства Испании Иниго Мендес де Виго заявил, что официальный Мадрид не возражает против участия бывшего председателя женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона в региональных выборах в Каталонии, сообщает Reuters.

Напомним, Испания воспользовалась 155-й статьей Конституции, которая в определенных случаях позволяет лишить Каталонию статуса автономии и брать управление ею под непосредственный контроль из Мадрида. Испанский король назначил главой региона премьер-министра страны Мариано Рахоя, а тот делегировал возложенные на него обязанности своему заместителю – вице-премьеру Сорайе Саэнс де Сантамарии. На 21 декабря назначены выборы в регионе.

Однако экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что несмотря на решение испанских властей, женералитат продолжает действовать так, будто никаких директив из Мадрида не было, и пообещал «продолжать сопротивление в мирной, гражданственной ненасильственной манере и строить новую страну».

Иниго Мендес де Виго заявил, что если Пучдемон хочет продолжить свою политику, «это его право», и отметил: «Я думаю, он должен подготовиться к следующим выборам. Я совершенно уверен, что, если Пучдемон примет участие в этих выборах, он сможет осуществить демократическое сопротивление» (цитата по РБК).

Представитель властей Испании пообещал, что испанские власти отреагируют «интеллектом и здравым смыслом» на нежелание Пучдемона принять указ об отставке.