Собчак обвинила Сталина в геноциде

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты России, назвала Иосифа Сталина палачом и преступником, который виновен в «полномасштабном геноциде русского народа».

В своем инстаграме Собчак написала: «Сталин уничтожал не просто людей. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей. Это по сути полномасштабный геноцид русского народа. Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить».

По мнению Собчак, необходимо «осудить Сталина, осудить то время», поскольку «как только начинались разговоры о неоднозначности, все скатывалось в застой и контрреформы».

Иосиф Сталин – «однозначно враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, населявшего ту страну», пишет Собчак.