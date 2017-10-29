Генсек НАТО предупредил об угрозе ракет КНДР для стран альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил перед началом визита в Японию, что страны альянса находятся в зоне поражения ракет Северной Кореи, пишет японская газета «Ёмиури симбун».

Столтенберг отметил: «Мы признаем, что Европа находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Страны НАТО уже находятся под угрозой».

При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс готов ответить на угрозу: «НАТО может принять решение об атаке в ответ». Вместе с тем Столтенберг отметил, что поддерживает экономические меры давления на КНДР.

Ранее стало известно, что в Северной Корее проводятся массовые учебные эвакуации, которых не было последние несколько лет.