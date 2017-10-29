Мэр Светлогорска лишится поста из-за лжи о покушении

Мэр Светлогорска Калининградской области Александр Ковальский уволится с занимаемой должности, сообщают «Вести Калининград» со ссылкой на заявление главы региона Антона Алиханова.

26 октября Ковальский заявил, что на него было совершено покушение: якобы в него выстрелили у его собственного дома. «Неизвестный мужчина стоял в метре от меня. Я упал», – утверждал чиновник. По его словам, пуля прошла по касательной, обращаться в полицию он не стал.

Однако, как выяснили калининградские «Вести», на самом деле градоначальник получил незначительную травму при падении в состоянии алкогольного опьянения на собственном участке.

После того, как стало известно, что ранение при покушении – обман, калининградский губернатор объявил о предстоящем увольнении Ковальского. При этом подчеркивается, что мэр покидает свой пост 30 октября по собственному желанию – в связи с состоянием здоровья.