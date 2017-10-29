В Швеции обвинили «русских хакеров» в рассылке вируса-вымогателя

Сотрудники шведского телеканала SVT провели журналистское расследование в связи с массовой рассылкой электронных писем с вирусами от имени известных в Швеции компаний Telia и Postnord. Авторы расследования утверждают, что за рассылкой вирусов стоят «русские хакеры».

За последние годы более 1,5 млн человек в Швеции получили письма, в которых адресатов просили осуществить какую-либо операцию – например, проверить аккаунт. После перехода по указанной в письме ссылке компьютер блокировался. Затем авторы писем требовали за разблокировку компьютера деньги – от 400 до 6 тысяч крон (40-600 евро) в биткойнах.

По подсчетам шведских журналистов, от рассылки вирусов-вымогателей пострадали около 20 тысяч человек.

Расследование шведского телеканала показало, что некоторое время вымогатели использовали интернет-провайдера в Санкт-Петербурге. Из этого журналисты сделали вывод, что вымогатели могут быть связаны с организованной преступностью в России. При этом в упомянутом провайдере отказались назвать представителям СМИ имена лиц, пользовавшихся услугами компании. В настоящее время указанный сервер неактивен.