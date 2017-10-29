Telegram заблокировал более 8,5 тысяч каналов за связь с терроризмом

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил на своем официальном канале, что в октябре администрация Telegram заблокировала более 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом.

В сообщении говорится: «Безусловно, администраторы Telegram должны уважать правила мессенджера, например, пользовательское соглашение запрещает пропаганду насилия в любой форме».

Между тем, самому Telegram грозит блокировка в России, если администрация не предоставит Федеральной службе безопасности сведения о мессенджере.