29 октября 2017, 19:46
Telegram заблокировал более 8,5 тысяч каналов за связь с терроризмом
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил на своем официальном канале, что в октябре администрация Telegram заблокировала более 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом.
В сообщении говорится: «Безусловно, администраторы Telegram должны уважать правила мессенджера, например, пользовательское соглашение запрещает пропаганду насилия в любой форме».
Между тем, самому Telegram грозит блокировка в России, если администрация не предоставит Федеральной службе безопасности сведения о мессенджере.
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