Европарламент отказал Каталонии в признании в ЕС

Председатель Европарламента Антонио Траяни заявил, что Евросоюз не признает независимость Каталонии, сообщает Associated Press.

Траяни назвал референдум о независимости региона, прошедший 1 октября, незаконным, и подчеркнул: «Никто не признает Каталонию в качестве суверенного государства. Референдум был незаконным».

Глава Европарламента призвал к восстановлению конституционного порядка в Испании, подчеркнув, что процесс разрешения каталонского кризиса должен проходить в соответствии с основным законом страны.

При этом Траяни отметил, что конфликт между властями Каталонии и Испании является внутренним делом государства, а Евросоюзу не стоит принимать на себя роль посредника в споре.

Напомним, Испания воспользовалась 155-й статьей Конституции, которая в определенных случаях позволяет лишить Каталонию статуса автономии и брать управление ею под непосредственный контроль из Мадрида. Испанский король назначил главой региона премьер-министра страны Мариано Рахоя, а тот делегировал возложенные на него обязанности своему заместителю – вице-премьеру Сорайе Саэнс де Сантамарии. На 21 декабря назначены выборы в регионе.