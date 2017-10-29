Трамп потребовал ускорить публикацию писем Клинтон

Президент США Дональд Трамп потребовал от Госдепартамента ускорить процесс публикации электронных писем бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает CNN.

Представитель Белого дома отметил: «Президент хочет, чтобы все федеральные службы работали в соответствии с требованиями, которые накладывает на них закон, и были открытыми для общества».

Как уточняет CNN, Госдеп располагает примерно 40 тысячами страниц переписки Клинтон. В соответствии с законом о раскрытии информации эти письма подлежат обнародованию. При этом опубликованные материалы могут продвинуть расследование в отношении экс-госсекретаря, которую обвиняли в компрометировании секретных данных из-за ведения служебной переписки с личного почтового ящика.