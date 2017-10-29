29 октября 2017, 12:53
Трамп потребовал ускорить публикацию писем Клинтон
Президент США Дональд Трамп потребовал от Госдепартамента ускорить процесс публикации электронных писем бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает CNN.
Представитель Белого дома отметил: «Президент хочет, чтобы все федеральные службы работали в соответствии с требованиями, которые накладывает на них закон, и были открытыми для общества».
Как уточняет CNN, Госдеп располагает примерно 40 тысячами страниц переписки Клинтон. В соответствии с законом о раскрытии информации эти письма подлежат обнародованию. При этом опубликованные материалы могут продвинуть расследование в отношении экс-госсекретаря, которую обвиняли в компрометировании секретных данных из-за ведения служебной переписки с личного почтового ящика.
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