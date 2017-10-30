Минтранс приостановил сертификат эксплуатанта «Вим-Авиа»

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил о приостановке действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Вим-Авиа», сообщает ТАСС.

Кроме того, глава Минтранса поручил Росавиации изучить предложения бизнесмена Бориса Карлова, который продолжает интересоваться покупкой авиаперевозчика.

При этом Соколов не исключил, что в ближайшее время сертификат эксплуатанта «Вим-Авиа» будет вообще аннулирован.

Напомним, на днях «Коммерсантъ» писал, что кредиторы авиакомпании – банки и аэропорт Домодедово – не видят особых шансов на урегулирование ситуации с долгами «Вим-Авиа». По оценке экспертов, «реанимация» компании, которая лишилась права на осуществление пассажирских перевозок, обойдется дороже создания нового авиаперевозчика или покупки уже работающего, но не обремененного такими долгами.

По последним данным, задолженность «Вим-Авиа» перед аэропортам, банками, лизингодателями, поставщиками топлива и другими кредиторами достигла 10 млрд долларов.