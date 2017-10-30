Суд отклонил очередную апелляцию Siemens по поводу турбин

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ от ареста турбин в Крыму, на котором настаивала компания Siemens. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Siemens подавала иск к структурам «Ростеха» с требованием арестовать оборудование, а также запретить его монтаж и иное использование.

«Определение арбитражного суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — решил председательствующий судья Петр Румянцев.

В начале сентября арбитражный суд Москвы во второй раз отказался наложить обеспечительные меры в виде ареста агрегатов в Крыму по иску Siemens к «Ростеху».

Суд объяснил свое решение тем, что немецкий концерн не предоставил доказательств самого ущерба, равно как и его размера.