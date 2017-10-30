Захватчик армянского детсада оставил в заложниках ребенка

Мужчина, который захватил заложников в здании детского сада в армянском городе Армавире (48 км к западу от столицы страны Еревана), отпустил практически всех – сотрудников заведения и детей, но оставил одного ребенка.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. По его словам, захватчик удерживает малыша внутри здания.

Начальник отдела информации и связи со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян уточнил, что на место происшествия отправлена оперативная группа. По его словам, захватчик заложников вооружен ножом.

Захватчик оказался бывшим мужем одной из сотрудниц садика. Он требует встречи с экс-супругой. Известно также, что заведующая учреждением является тещей мужчины.