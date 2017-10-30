Пучдемон мог уехать в Бельгию

Отстраненный президент Каталонии Карлес Пучдемон мог покинуть регион и уехать в Брюссель. Об этом сообщили издания El Periodico и La Vanguardia.

Вместе с Пучдемоном могли уехать еще пять членов каталонского правительства.

Стоит отметить, что ранее министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен допустил предоставление Пучдемону политического убежища. «Вопрос в том, в какой степени он может рассчитывать на справедливый суд» — отметил министр.

Ранее сегодня генеральный прокурор Испании подал в суд на 20 отстраненных от власти каталонских руководителей, в том числе и Пучдемона. Их обвинили в мятеже и растрате государственных средств. Сейчас от лидеров Каталонии требуют в следственные органы под угрозой ареста.