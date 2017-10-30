Путин рассказал о сборе биоматериала россиян

Президент Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека заявил, что неизвестные силы собирают биологический материал российских граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам», — отметил Путин. Так он отреагировал на сообщения о том, что некие иностранные силы якобы фиксируют образы граждан, пришедших на выборы.

Путин также заметил, что сбор материала происходит целенаправленно и профессионально.

«Мы такой объект большого интереса», — заключил он, призвав не бояться этой ситуации.