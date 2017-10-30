В Норвегии подросток из РФ сел в тюрьму за изготовление бомбы

17-летний россиянин пробудет девять месяцев в норвежской тюрьме за создание взрывного устройства и его установку в центре Осло. Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура просила для подростка два года тюрьмы. По данным обвинения, россиянин посещал исламистские сайты, а также хранил у себя изображения казней заложников членами группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Сам подросток все обвинения отрицал и заявлял, что хотел взорвать бомбу в лесу недалеко от своего дома.

Однако, как установило следствие, подросток установил бомбу вечером 8 апреля в центре Осло, когда там было многолюдно.