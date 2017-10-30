Нефть Brent обновила двухлетний максимум

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 мск увеличилась до 60,6 долларов за баррель.

Нефть эталонных марок обновила максимум с июля 2015 года, увеличившись более чем на 14 центов (0,23%). Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 8 центов (0,15%) 53,98 долларов за баррель. Это самый высокий уровень с февраля 2017 года.

Эксперты связывают реакцию инвесторов с сигналами ОПЕК о продолжении ограничения нефтедобычи, а также с информацией о перебоях в трубопроводных поставках из Ирака.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд 28 октября заявил, что поддерживает идею продления ограничений.

Кроме того, стало известно о приостановке поставок нефти из Ирака в Турцию 30 октября. Объем поставок составлял около 264 тысяч баррелей в сутки.