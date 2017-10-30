Экс-главу штаба Трампа обвинили в помощи Януковичу

Бывшему руководителю предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа – Полу Манафорту – вместе с его деловым партнером Риком Гейтсом предъявлены обвинения в рамках специального расследования «российского следа» на выборах главы государства и связей трамповского окружения с Москвой.

В заявлении американского Минюста, которое было опубликовано сегодня, указано, что обвинения предъявлены по 12 пунктам, причем с уточнением – Большое следственное жюри выдвинуло их в минувшую пятницу, 27 октября, передает ТАСС со ссылкой на документ. Манафорт уже сдался ФБР, придя в офис со своим адвокатом.

Среди 12 пунктов – «сговор против США» и «сговор с целью отмывания денег», дача ложных показаний, нарушение американского закона об иностранных агентах, отказ от регистрации представителем иностранного гражданина, а также семь пунктов, связанных с подачей уведомлений о наличии счетов в зарубежных банках.

Обвинительное заключение, подготовленное офисом специального прокурора Роберта Мюллера, гласит, что обоим фигурантам – Манафорту и Гейтсу – вменяется незарегистрированная лоббистская деятельность (в интересах правительства Украины, ее бывшего президента Виктора Януковича и возглавляемой им ранее Партии регионов) на территории Соединенных Штатов в 2008-2014 годах.

При этом конкретные даты обвинитель определить не смог, и даже указанные годы назвал лишь «ориентировочными». Тем не менее Мюллер уверен, что примерно в указанный им период Манафорт и Гейтс «сознательно и намеренно» выступали в роли агентов зарубежных представителей на территории федерального округа Колумбия, не получив предварительную регистрацию в офисе генпрокурора – хотя это необходимо сделать, поскольку так предписывает американский закон.

Напомним, о том, что спецпрокурор выдвинул обвинения в адрес фигурантов расследуемого им дела, стало известно в минувшую субботу. Эксперты сразу же предположили, что вряд ли речь идет о «больших шишках» – и, кроме того, спрогнозировали финансовый характер обвинений. Впрочем, о последнем косвенно заявлял и сам Мюллер, давая понять, что материал для обвинений собран им в процессе расследования, но не имеет к «российскому следу» непосредственного отношения.

В расследовании фигурируют также зять и сын президента США Дональда Трампа.