Медведев утвердил новые правила проезда круговых перекрестков

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее новые правила проезда по перекресткам с круговым движением: теперь, как «в большинстве европейских стран», в приоритете уже едущие по кругу автомобили, а остальные должны им уступать.

Кроме того, премьер-министр дал регионам право по своему усмотрению наносить на «в проблемных местах», в частности, на сложных перекрестках, специальную дорожную разметку-«вафельницу».

По словам Медведева, практика приоритета для автомобилей, уже находящихся на круге, доказала свою эффективность в Европе, а в России ситуацию явно пора было менять: в разных регионах действовали разные схемы проезда круговых перекрестков, их требовалось унифицировать.

«В одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток», – посетовал Медведев, пояснив, что эта неразбериха зачастую становилась причиной возникновения конфликтных ситуаций.

В МВД ранее заверяли, что обновленные правила проезда перекрестков с круговым движением позволят повысить пропускную способность российских дорог. Поручение приблизить эти правила и ПДД в целом к европейским стандартам дал ведомству вице-премьер РФ Игорь Шувалов.