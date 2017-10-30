Уголовное дело против Джабраилова поступило в суд

В Тверской суд Москвы поступило уголовное дело в отношении предпринимателя и бывшего сенатора Умара Джабраилова, пишет «Газета.Ru».

«Уголовное дело в отношении Джабраилова Умара поступило в адрес суда, дата судебного заседания еще не назначена, она станет известна на это неделе», — сообщили изданию в пресс-службе суда.

29 августа бизнесмен устроил стрельбу в отеле Four Seasons в Москве. Ему было предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия.

Ранее также сообщалось, что Джабраилов был оштрафован за употребление наркотиков на четыре тысячи рублей.

Свою вину в использовании оружия он признал и объяснил агрессивное поведение стрессом из-за неудачных переговоров с «одними бизнесменами».