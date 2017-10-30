Голодец призвала вникнуть в язык рэп-баттлов

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что не стоит игнорировать язык, который формируется на рэп-баттлах. Такое ее заявление прозвучало на заседании Совета по русскому языку, передает РИА Новости.

«Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слышали Oxxxymiron? Это надо почитать, надо вникать. А молодежь понимает сходу. Параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя», — отметила Голодец.

По словам вице-премьера, образуется «огромный разрыв, мы с вами говорим на нормальном, литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются».

«И нельзя в школе учить "Грозу", вечером заниматься в рэп-студии, а потом ругать ребенка на ЕГЭ за то, что он так не поставил запятую или ошибся с написанием какого-то правила», — передает RNS слова Голодец.

По ее мнению, необходимо задуматься над созданием постоянно обновляемой электронной системы словарей русского языка.