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30 октября 2017, 12:04
выборы

Екатерина Гордон решила баллотироваться на пост президента РФ

Екатерина Викторовна Гордон
Екатерина Викторовна Гордон

Журналистка и певица Екатерина Гордон заявила, что решила принять участие в выборах 2018 года и представить интересы женщин, «чьи права попраны». Она записала ролик с обращением и разместила его на видеохостинге YouTube.

«Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности", - заявила журналист. Она подчеркнула, что хочет участвовать в президентских выборах, чтобы "стать голосом для женщин, чьи права попраны», — заявила она.

На ее предвыборном сайте gordonzabab.ru сказано, что у Екатерины Гордон есть десятилетний журналистский стаж и собственная юридическая компания, которая пять лет защищает права женщин и детей.

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