Екатерина Гордон решила баллотироваться на пост президента РФ

Журналистка и певица Екатерина Гордон заявила, что решила принять участие в выборах 2018 года и представить интересы женщин, «чьи права попраны». Она записала ролик с обращением и разместила его на видеохостинге YouTube.

«Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности", - заявила журналист. Она подчеркнула, что хочет участвовать в президентских выборах, чтобы "стать голосом для женщин, чьи права попраны», — заявила она.

На ее предвыборном сайте gordonzabab.ru сказано, что у Екатерины Гордон есть десятилетний журналистский стаж и собственная юридическая компания, которая пять лет защищает права женщин и детей.