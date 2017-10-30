Кремль ответил на заявление Гордон об участии в выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя желание журналистки Екатерины Гордон баллотироваться в президенты РФ, отметил, что Конституция предоставляет такое право всем россиянам. Об этом он заявил РИА Новости.

«В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности ли непричастности к политике. Читаем Конституцию – определяем соответствие. Больше говорить не о чем», — сказал Песков.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина назвала позитивной тенденцией все возрастающее желание россиянок участвовать в политической жизни страны.

«В целом хорошо, что активность повышается, это мировой тренд, на самом деле. Мы, значит, находимся в общем на одной волне с другими цивилизациями. Собственно, где-то женщины являются уже и руководителями в разных странах, и в парламентах больше их становится. Это постоянно проявляется сейчас», — пояснила Гришина.

30 октября Екатерина Гордон заявила о желании участвовать в выборах президента РФ. Она сообщила, что собирается защищать права женщин и детей.