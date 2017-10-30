Путин счел необходимой совместную работу правозащитников и властей

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин призвал правозащитные институты и государство заниматься совместной работой для неукоснительного соблюдения прав россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Правозащитным институтам и государству необходимо совместно работать над тем, чтобы эти базовые права неукоснительно соблюдались, чтобы люди реально ощущали уверенность в своей социальной защищенности», — сказал он.

Владимир Путин также сообщил о сокращении количества некоммерческих организаций (НКО), признанных иностранными агентами, информирует РИА Новости.

«Сейчас в реестре иностранных агентов почти в два раза меньше таких организаций. Их количество сократилось со 165 до 89. Это всего 0,39% от общего числа НКО, зарегистрированных в Российской Федерации. При этом в 2017 году в реестр внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 году», — сказал Путин.