СМИ узнали об отвергнутой попытке Трампа встретиться с главой Ирана

Иранский аналитик Махди Фазаэли сообщил агентству Fars, что президент Ирана Хасан Роухани отказался от личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

«Президент США Трамп пригласил Роухани лично встретиться во время его визита в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН в сентябре, но наш президент отверг предложение», — цитирует его агентство.

Фазаэли отметил, что приглашение поступило почти сразу после антииранского заявления Трампа в ООН, поэтому попытка президента Франции Эммануэля Макрона выступить посредником между главами государств провалилась. Американский президент назвал Иран «страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». Соглашение о ядерной программе Ирана он назвал «худшей сделкой», которая стала позором для США.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми подтвердил факт отвергнутой попытки американской стороны провести встречу, но опроверг участие в ней Макрона.