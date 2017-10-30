Суд предъявил обвинение школьнику-стрелку из Ивантеевки

Напавшему на учительницу школы №1 в подмосковной Ивантеевке подростку предъявлено обвинение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

«Обвиняемому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.2 ст.105 (Покушение на убийство, двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) УК РФ и ч.3 ст.213 УК РФ (Хулиганство, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств)», - рассказала она.

Школьник свою вину признает и раскаивается, уточнили в суде. У него дома при обыске изъяли фрагменты пиротехнических изделий, а также биту с гвоздями, пули дня травматического оружия и иные составные части оружия.

Защитник школьника утверждает, что тот раскаивается и просит прощения у потерпевших, а его родители будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред.

Напомним, инцидент произошел 5 сентября, когда ученик 9-го класса пришел в школу с пневматической винтовкой, нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. При этом пострадали четыре человека.