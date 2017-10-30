Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 октября 2017, понедельник, 17:20
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«Висельник» у входа в бар напугал детей и возмутил родителей
В Надыме жители переживают за лебединую пару
Турнир по World of tanks: лучшие танкисты из Тюмени представят город на региональном этапе
За взятки на 549 тысяч рублей профессор ТюмГНГУ отсидит 8 лет в тюрьме
В Тюмени простятся с известной травницей Лидией Суриной
Спасатели готовятся поднять обломки Ми-8, на борту которого были жители Тюменской области
«Спрятали тело в канализационном колодце». В Тюмени братьев ждет суд за убийства, кражи и грабежи
Почти два десятка кошек ищут дом
В Тюмени осиротело сразу 17 кошек
В Тюмени осиротели сразу 17 кошек
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
30 октября 2017, 14:47
Басманный суд дети Московская область стрельба школа

Суд предъявил обвинение школьнику-стрелку из Ивантеевки

После стрельбы в школе в Ивантеевке
После стрельбы в школе в Ивантеевке
Фото: со страницы Даниила Логинова в Вконтакте

Напавшему на учительницу школы №1 в подмосковной Ивантеевке подростку предъявлено обвинение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

«Обвиняемому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.2 ст.105 (Покушение на убийство, двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) УК РФ и ч.3 ст.213 УК РФ (Хулиганство, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств)», - рассказала она.

Школьник свою вину признает и раскаивается, уточнили в суде. У него дома при обыске изъяли фрагменты пиротехнических изделий, а также биту с гвоздями, пули дня травматического оружия и иные составные части оружия.

Защитник школьника утверждает, что тот раскаивается и просит прощения у потерпевших, а его родители будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред.

Напомним, инцидент произошел 5 сентября, когда ученик 9-го класса пришел в школу с пневматической винтовкой, нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. При этом пострадали четыре человека.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Пол Манафорт
Манафорт сдался ФБР по делу о вмешательстве в выборы президента США
Карлес Пучдемон
Лидеров Каталонии обвинили в мятеже
Дмитрий Песков, пресс-секретарь
Кремль ответил на заявление Гордон об участии в выборах
Задержание напавшего на Татьяну Фельгенгауэр
Путин прокомментировал нападение на Фельгенгауэр
Елена Летучая
Первый канал рассказал о задачах нового проекта Летучей
Архив новостей

Самое читаемое

Валентина Матвиенко
Матвиенко – о перспективах Собчак и графе «Против всех»
Символ биткоина
Почему налог на майнинг ничем не грозит россиянам
В.Мединский
Диссертация Мединского и нескончаемые проблемы
Элла Памфилова. Фото: ЦИК РФ
Глава ЦИК выступила за перенос выборов
Борис Ельцин и Андрей Козырев
Бывший глава МИД России ответил Путину на обвинения в безголовости
17:11 Рабочие термиты для линьки возвращаются в родное гнездо
16:57 Путин прокомментировал нападение на Татьяну Фельгенгауэр
16:32 Путин счел необходимой совместную работу правозащитников и властей
16:09 Уголовное дело против Джабраилова поступило в суд
15:57 Манафорт сдался ФБР по делу о вмешательстве в выборы президента США

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Мишка Япончик
Могила Мишки Япончика
30 октября 1891 года родился Мишка Япончик, знаменитый одесский «король воров», командир Красной армии, прототип героев И. Бабеля.
15:45 Медведев утвердил новые правила проезда круговых перекрестков
15:37 Нефть Brent обновила двухлетний максимум
15:34 Лидеров Каталонии обвинили в мятеже
15:16 Суд вернул журналисту Плющеву иск к ФСБ из-за отсутствия нарушений
14:53 Древняя ДНК подтвердила африканское происхождение гуанчей
14:47 Суд предъявил обвинение школьнику-стрелку из Ивантеевки
14:40 Первый канал рассказал о задачах нового проекта Летучей
14:30 В Мурманской области ребенок нашел на улице боеприпасы
13:54 Собянин признал программу «Моя улица» законченной
13:47 Минтранс приостановил сертификат эксплуатанта «Вим-Авиа»
13:37 Кремль ответил на заявление Гордон об участии в выборах
13:14 МВД проверит сотрудников санированных банков на причастность к хищению активов
13:11 Москва попала в зону рекордно низкого атмосферного давления
12:49 Госдума рассмотрит законопроект о посмертном донорстве
12:34 Суд отклонил очередную апелляцию Siemens по поводу турбин
12:31 В Индии найден скелет ихтиозавра возрастом более 150 миллионов лет
12:15 СМИ узнали о переходе Елены Летучей на Первый канал
12:05 Источник в Совфеде рассказал о создании поста для Турчака
12:04 Екатерина Гордон решила баллотироваться на пост президента РФ
11:35 «Матильда» вновь уступила первенство по сборам в кино
11:14 Американцы усыпили молодого тигра из России
11:11 Путин перечислил приоритетные направления российской медицины
10:57 Штаб Собчак рассмотрел три варианта выдвижения
10:40 Переговоры о покупке российского Forbes начали представители ИД Родионова
10:38 Найдена астролябия с кораблей Васко да Гама
10:18 СМИ анонсировали разработку российской орбитальной АЭС
10:17 РКН разрешил получать посылки без указания паспортных данных
10:06 Управляющим компаниям запретят сбор средств за услуги ЖКХ‍
09:44 Минобрнауки научит школьников бороться с троллингом
09:32 СМИ узнали о сокращении российского присутствия в Сирии
09:31 Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
09:24 За поддержку ДНР и ЛНР высказались менее половины опрошенных россиян
09:16 Минздрав запретил продажу спиртного в интернете
08:56 Чаплин проклял россиян из-за «Матильды»
08:42 СМИ узнали об отвергнутой попытке Трампа встретиться с главой Ирана
08:25 Военная прокуратура открыла дело из-за попытки захвата воинской части в Одессе
08:12 США предупредили Россию о начале ежегодных стратегических учений
07:56 В Норвегии выразили соболезнования в связи с катастрофой Ми-8
29.10 20:14 Интерпол разъяснил удаление запроса на Браудера
29.10 19:46 Telegram заблокировал более 8,5 тысяч каналов за связь с терроризмом
29.10 19:20 В Североморске нашли тела военного и его семьи
29.10 19:09 «Локомотив» всухую обыграл «Зенит» в матче чемпионата России
29.10 18:52 Мэр Светлогорска лишится поста из-за лжи о покушении
29.10 18:30 Саакашвили обжаловал в суде лишение украинского гражданства
29.10 18:11 Силуанов рассказал об условиях выплаты Украиной штрафа за дефолт
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.