СМИ узнали о переходе Елены Летучей на Первый канал

Источник, близкий к руководству Первого канала, сообщил радиостанции «Говорит Москва», что телеведущая Елена Летучая будет вести аналог программы «Ревизорро».

Однако теперь она будет проверять социальные учреждения, больницы и поликлиники. В настоящий момент телеведущая для связи недоступна, а руководство Первого канала и телеканала «Пятница» от комментариев отказалось. Инсайдер сообщил, что Летучая подтвердит эту информацию сама вечером 30 октября.

Он также добавил, что инициатором ее приглашения на ведущий российский канал стал Иван Ургант.

Елена Летучая была ведущей и продюсером программы «Ревизорро» с 2014 по 2016 годы. Она также является автором документальных фильмов.