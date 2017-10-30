Москва попала в зону рекордно низкого атмосферного давления

В начале наступившей недели погода преподнесла москвичам неприятный сюрприз – рекордно низкое атмосферное давление, передает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос». Оно установилось сегодня, 30 октября, и с высокой долей вероятности сохранится завтра.

Специалисты предупреждают, что атмосферное давление ниже 719 мм ртутного столба (а именно такое оно сейчас в российской столице) чревато для большинства людей ухудшением самочувствия, а для страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы – еще и их обострениями.

Даже здоровый человек в таких условиях может испытывать тяжесть и боли в голове, страдать повышенной утомляемостью и снижением работоспособности.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в первые дни ноября Москву атакует по-настоящему зимняя погода: ожидаются заморозки и гололедица, а из-за шквалистого ветра температура воздуха на улице будет казаться на несколько градусов ниже реальной.