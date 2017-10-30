Манафорт сдался ФБР по делу о вмешательстве в выборы президента США

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт сдался адвокату Роберту Мюллеру, который занимается специальным расследованием «российского вмешательства» в выборы президента США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник близкий к следствию.

Манафорт со своим адвокатом вошел в офис ФБР рано утром 30 октября. Издание напоминает, что ранее он находился под следствием за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. О том, что он мог оказывать услуги иностранным державам, стало известно впервые.

Также появилась информация о том, что вскоре подобные обвинения будут предъявлены бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу. Его имя впервые прозвучало в связи с документами, согласно которым зарегистрированная на Кипре компания Манафорта получала платежи от политиков и бизнесменов в Восточной Европе.