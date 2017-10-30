Управляющим компаниям запретят сбор средств за услуги ЖКХ‍

Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, отстраняющий ЖКХ от сбора средств за услуги, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, вводится типовая форма единого платежного документа.

Минстрой уже согласовал документ и рекомендовал Госдуме поддержать это начинание и рассмотреть инициативу уже осенью этого года.

За второй квартал 2017 года дебиторская задолженность ЖКХ по сравнению с первым кварталом сократилась на 7,5%. Однако общий объем накопленной задолженности составляет около 250 млрд рублей.

По данным Росстата, за шесть месяцев текущего года долга выросли на 20% до 1,2 трлн рублей. В 2016 году количество производств по принудительному взысканию задолженности достигло более 4 млн дел.

23 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал законопроект, который позволит платить за коммунальные услуги напрямую организациям-поставщикам, минуя управляющие компании.