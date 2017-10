Американцы усыпили молодого тигра из России

Зоопарк Денвера (США) сообщил о смерти трехлетнего амурского тигра Мартина, которого 1 июля доставили туда из России. Как говорится в сообщении пресс-службы зоопарка, хищник страдал особо агрессивной формой лейкемии, которая крайне быстро прогрессировала, поэтому было решено его усыпить.

Неладное ветеринары заподозрили 22 октября, когда у Мартина пропал аппетит, и он практически перестал двигаться. В течение нескольких дней были проведены необходимые анализы, которые выявили онкологическое заболевание, причем именно в «чрезвычайно агрессивной форме».

Специалисты пришли к выводу, что шансов выжить у тигра нет, поэтому и было принято решение сделать ему смертельную инъекцию.

Denver Zoo is very saddened to announce the death of “Martin,” a 3-year-old male Amur tiger. (For more information, please visit our FB.) pic.twitter.com/cm0kXLDDCr