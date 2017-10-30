«Матильда» вновь уступила первенство по сборам в кино

Единая автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) подсчитала, что фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» собрал за первые выходные показа почти 200 млн рублей.

Общий сбор на 30 октября составил 202,5 млн рублей.

Первое место заняла кинокартина «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, собравшая 416 млн рублей.

27 октября, в первый день проката, «Матильда» собрала около 39 млн рублей в России и странах СНГ. Лидером проката стал фильм Disney российского производства «Последний богатырь», собравший 41-42 млн рублей, на третьем месте оказалась «Пила 8».

Создатель фильма «Матильда» Алексей Учитель заявил, что сборы оказались ниже запланированных из-за отсутствия рекламы фильма на телеканалах.