В Норвегии выразили соболезнования в связи с катастрофой Ми-8

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в телефонном разговоре с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым принесла соболезнования россиянам в связи с катастрофой вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена. Об этом сообщает ТАСС.

«Это трагическое происшествие, вызвавшее глубокие переживания как у российских граждан, так и у всех нас [в Норвегии]. От моего лица и от лица правительства я приношу соболезнования вам, руководству страны, родным и близким погибших, а также всем россиянам на Свальбарде (норвежское название Шпицбергена - прим. ТАСС)», — сказал она.

Сульберг отметила, что в Норвегии высоко ценят сотрудничество с Россией, и добавила, что спасательные службы страны мобилизовали все доступные ресурсы для проведения опеарции по спасению россиян. Однако вынуждена была признать, что надежды найти выживших уже не осталось. По словам норвежского премьер-министра, в настоящее время ведутся работы по поиску тел погибших.