Собянин признал программу «Моя улица» законченной

Мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил, что программа «Моя улица» закончена.

«По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Большим Арбатом и Садовым кольцом, закончены», — сказал Собянин.

Он добавил, что столичные власти продолжат планомерное благоустройство Москвы, так как программа создавалась именно как план комплексных мероприятий, направленных на сохранение исторического центра города.

На создание парков и прочие мероприятия по развитию городской среды в 2018-2020 годах планируется потратить 138 млрд рублей. На реализацию программы «Моя улица» власти потратили 83,27 млрд рублей.

В июле заместитель московского градоначальника Петр Бирюков отметил, что «никогда не закончит» программу «Моя улица».