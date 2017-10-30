СМИ анонсировали разработку российской орбитальной АЭС

Конструкторское бюро «Арсенал» получило от госкорпорации «Роскосмос» техническое задание на проведение научно-исследовательской работы по проекту создания орбитальной АЭС, пишет газета «Известия».

Предполагается, что «Арсенал» в итоге – за ближайший год, то есть к ноябрю-2018 – опишет возможный облик и ключевые характеристики спутника-электростанции.

По данным газеты, «Арсеналу» поручено изучить возможные варианты использования космического аппарата для направленной передачи посредством лазерного излучения энергии, сгенерированной атомным источником (его разработка ведется уже семь лет).

«Для определения вариантов проектного облика космического комплекса и обеспечения возможности его поэтапного создания допускается рассматривать уровни выходной электрической мощности ядерной энергоустановки от 100 кВт до 1000 кВт», — говорится в поручении «Роскосмоса», текст которой имеется в распоряжении издания.

Эксперты пессимистично оценивают перспективы космическо-энергетического проекта. Подобная идея уже реализовывалась в советские времена: в 1978 году запущенный в небо спутник «Космос-954» с ядерной энергоустановкой упал на северо-западе Канады, после чего программа была остановлена.